Marcia per la vita: Ronghi, Sud protagonista e Magnitudo Italia aderiscono all'iniziativa

- "Sud protagonista e Magnitudo Italia parteciperanno insieme alla ‘Marcia nazionale per la vita’, che si terrà a Roma il 19 maggio, poiché l’Italia deve investire sulle politiche per la natalità, per la famiglia tradizionale e per migliorare la condizione delle mamme, particolarmente se lavoratrici, nel Paese e soprattutto nel Sud". Lo hanno annunciato il segretario federale di Sud protagonista, Salvatore Ronghi, e il presidente di Magnitudo Italia, Nicola Colosimo. "Mentre l’Italia continua ad invecchiare e si fanno, ogni giorno che passa, meno figli, il Centro/Sud è sempre più a rischio spopolamento poiché non offre le condizioni, infrastrutturali, di servizi, di sicurezza, di lavoro, per la famiglia e la natalità", ha aggiunto Simone Carabella, responsabile di Sud protagonista Roma, per il quale "la famiglia tradizionale, la natalità secondo natura e la difesa della vita, anche in condizioni estreme, devono tornare ad essere il baricentro della società italiana, della politica e del Governo". "Mentre la sinistra celebra i quarant’anni anni della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza ed approva leggi vergognose, come quella sul biotestamento e sulle unioni civili - ha sottolineato Nicola Colosimo -, noi scendiamo in piazza e marciamo per la vita, che è un bene ed un valore assoluto e che va difesa e sostenuta sempre, in qualunque condizione, con politiche capaci di favorire la natalità e la famiglia tradizionale e il diritto alle cure e alla salute". (Ren)