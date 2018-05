Berlusconi: Laboccetta (Polo Sud), guidare Fi alle europee lo rilancerebbe nello scenario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tornare centrale e protagonista Silvio Berlusconi dovrebbe mettere a segno due colpi politici con grande tempismo. Rientrare velocemente attraverso le suppletive nel Senato della Repubblica e candidarsi il prossimo anno alle Europee. Rientrare in Senato nel 2018 rappresenterebbe una rivincita sulla Storia, e guidare il suo gruppo in Parlamento Europeo lo rilancerebbe pesantemente nello scenario internazionale. Ma dovrebbe procedere senza indugi, altrimenti rischia di restare in un cono d'ombra. Sono consigli non richiesti". Lo ha dichiarato, in una nota, l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente del Movimento di opinione Polo Sud. (Ren)