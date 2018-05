Napoli: domani la fondazione di Papa Francesco con Avog per confronto su bullismo e cyberbullismo

- Si terrà domani, alle ore 10.00, presso la sede dell'associazione Avog in via Don Luigi Guanella 20, a Napoli, una iniziativa organizzata dalla Fondazione Scholas Occurentes, presente in oltre 190 Paesi del Mondo e la cui creazione è stata voluta fortemente da Papa Francesco per improntare e radicare un nuovo sistema educativo rivolto ai giovani di tutto il mondo. All'iniziativa prenderanno parte giovani rappresentanti di oltre 180 scuole della regione Campania e sarà presente il presidente di Scholas, Josè Maria del Corral, oltre a diversi esponenti del mondo delle Istituzioni e di quello dello sport. "Questa iniziativa, durante la quale impianteremo a Scampia un ulivo della pace benedetto direttamente dal Santo Padre - ha dichiarato il presidente di Avog Ciro Froncillo -, rappresenta una anticipazione della manifestazione che si terrà il prossimo novembre a Roma e che vedrà la partecipazione di giovani provenienti da tutte le realtà del mondo nelle quali Scholas ha avviato i propri percorsi educativi. Diversi gli interventi Istituzionali previsti, tra cui quello dell'assessore Regionale alla Scuola Lucia Fortini e del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Luisa Franzese". (Ren)