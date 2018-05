Caserta: 10 indagati da Procura S. M. C. Vetere per ville su terreni demaniali

- L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha portato oggi al sequestro da parte dei carabinieri, su ordine del Gip, dei terreni su cui sono stati realizzati i manufatti ritenuti abusivi, in particolare alcune villette. Dieci persone, tra cui alcuni dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune di Capua, sono indagati per una presunta lottizzazione abusiva realizzata nella frazione di Sant'Angelo in Formis. Gli indagati rispondono a vario titolo di lottizzazione non autorizzata, ma anche di abuso d'ufficio, falsita' ideologica e materiale. A far partire l'inchiesta la querela per truffa presentata da alcuni acquirenti degli immobili, che dopo aver firmato dei preliminari, hanno scoperto che la destinazione dei terreni non era residenziale, ma agricola, per cui i manufatti eccedevano in volumetria ed erano dunque abusivi.(Ren)