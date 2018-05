Napoli: domani presentazione della terza edizione Giornata Mondiale del Gioco

- Verrà illustrata domani, martedì 15 maggio alle ore 11 nella Sala Pignatiello 3°piano di Palazzo San giacomo, alla presenza dell'assessore al welfare Roberta Gaeta la terza edizione della "Giornata Mondiale del Gioco", prevista per sabato 26 maggio nella Villa Comunale. Uno spazio dedicato ai bambini, ma anche agli adulti che vogliono "mettersi in gioco" e partecipare alle attività ludiche, ai laboratori, agli eventi. Interverranno: Ugo Pugliese responsabile ludoteca cittadina e Viviana Luongo responsabile del progetto "una città per giocare".(Ren)