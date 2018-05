Alitalia: Borrelli (Verdi), su taglio collegamenti tra Torino e Napoli

- "Che la decisione di Alitalia di togliere il collegamento diretto tra Napoli e Torino sia il primo risultato del costituendo Governo a trazione leghista?". A chiederselo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, insieme a Gianni Simioli de La radiazza di RadioMarte per i quali "la decisione è assolutamente incomprensibile visto che la tratta è anche molto frequentata, come ribadito anche dalla Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Torino". "Ho già chiesto al presidente della Commissione trasporti di avviare tutte le procedure per capire le motivazioni di questa cancellazione e, qualora Alitalia fosse ferma sulle sue posizioni, di avviare subito incontri con le altre compagnie per trovare una soluzione in tempi brevissimi, affiancando le società che gestiscono gli aeroporti di Napoli e Torino che sono già al lavoro per trovare una soluzione" ha aggiunto Borrelli per il quale "non si possono lasciare divise due città importanti quali sono Napoli e Torino".(Ren)