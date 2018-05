Napoli: sequestrata discarica abusiva a Pianura

- Personale del Reparto Ambientale della Polizia Municipale di Napoli, nel condurre le quotidiane attività di controllo presso il quartiere di Pianura, grazie alle segnalazioni dei cittadini, ha individuato un discarica abusiva, sulla pubblica via, all'interno di un terreno alle pendici dell'area protetta del Wwf degli Astroni. Si tratta di circa venti metri cubi di rifiuti misti. Rifiuti di vario genere, urbani e speciali, copertoni, materassi ingombranti ma anche amianto scaricato al suolo e nel terreno. Gli agenti del Reparto Ambientale della Polizia Municipale hanno fatto mettere in sicurezza il sito facendolo delimitare e segnalare allertando, contemporaneamente il comune per l'adozione dei provvedimenti di rito. Sottoposta a sequestro la discarica, è stata installata una telecamera spia che monitorerà il sito h24. Gli uomini e i mezzi di Asia Napoli provvederanno a ripristinare il decoro del marciapiedi invaso di sacchetti di rifiuti solidi urbani.(Ren)