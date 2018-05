Napoli: domani convegno su misure per l’occupazione organizzato da Consulenti del Lavoro

- Occupazione: misure regionali e nazionali in campo, è questo il tema del convegno organizzato dall'Associazione Maia in collaborazione con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e che vedrà la partecipazione tra gli altri dell'assessore regionale al lavoro, Sonia Palmeri, il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Mario Casillo, del consigliere dell'ordine dei consulenti del lavoro di Napoli, Francesco Capaccio, e di Marianna Bifulco, esperto in risorse umane. Modererà il dibattito il giornalista economico Massimiliano Musto. "La nostra mission è alimentare un costruttivo dibattito con tutte le componenti della società civile, del mondo accademico, della ricerca, dell'innovazione, del giornalismo, delle professioni, dell'artigianato, dell'imprenditoria, e di ogni altro settore che investe la nostra quotidianità, il tutto focalizzando, di volta in volta, l'attenzione su diverse esperienze e competenze umane e professionali, e promuovendo istanze e iniziative, idee, progetti, problematiche, ambizioni, elaborazioni critiche e progettuali da veicolare in maniera diretta e veloce ai rappresentanti delle istituzioni" – ha spiegato Anita D'Avino presidente dell'Associazione Maia. "Perseguiamo un'interlocuzione efficace con le Istituzioni Pubbliche di ogni ordine e grado, onde supportare e incentivare le buone pratiche politiche al servizio della collettività per rendere noti e accessibili a chiunque e ovunque gli esempi di buone pratiche politiche, amministrative e gestionali, così da migliorare il nostro mondo" – ha concluso D'Avino. Il convegno si terrà presso l'auditorium dell'Isola A6 del Centro Direzionale di Napoli a partire dalle ore 15.30 di venerdì 11 maggio 2018.(Ren)