Sanita’: Lamberti (Federlab), De Luca come il principe di Machiavelli (2)

- "Per quanto concerne le strutture facenti capo a Federlab – ha proseguito Lamberti - nessuna intesa è stata definita con la Regione Campania e men che meno vi sono stati incontri tesi a definire una corretta programmazione del fabbisogno sanitario di specialistica ambulatoriale. Ne consegue che anche quest'anno assisteremo al triste fenomeno dell'esaurimento delle prestazioni erogabili in ragione di una voluta sottostima del fabbisogno e dell'appostamento di cifre insufficienti a coprire la richiesta dell'utenza". "Da parte nostra – ha aggiunto ancora Lamberti - confidiamo che dopo 'l'effetto annuncio' De Luca voglia degnarsi di convocare le associazioni datoriali e quelle dei lavoratori di un comparto benemerito come quello della sanità privata accreditata che, nel suo complesso, assorbe appena il 15% del fondo disponibile ed eroga oltre il 60% delle prestazioni richieste dai cittadini". "Ricordiamo infine che i cittadini della Campania utilizzano appena 9 prestazioni specialistiche pro capite rispetto ad una media nazionale di 14 e che tuttora si sconta il blocco della mobilità attiva ovvero la possibilità di erogare prestazioni a residenti in altre regioni" ha concluso Lamberti. (Ren)