Nola (Na): il viceprefetto Anna Manganelli nominato commissario. Sospeso il consiglio comunale per mancata approvazione del bilancio di previsione

- Ieri il Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 del comune di Nola, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio il viceprefetto dr.ssa Anna Manganelli, in servizio presso il Ministero dell’Interno, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell’Ente ed avviando, nel contempo, le procedure di scioglimento dell’organo consiliare. Con previo decreto di pari data è stato, altresì, nominato Commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 del citato comune di Nola la dr.ssa Luigia Ascione, funzionario economico finanziario, in servizio presso la Prefettura partenopea.(Ren)