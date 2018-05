Napoli: sorpreso fognatore comunale ad effettuare lavori abusivi a Corso Umberto

- Gli agenti del Reparto Tutela Ambientale della Polizia Locale hanno sorpreso un operaio del comune di Napoli a lavorare su di una condotta privata in amianto, senza alcuna precauzione per i numerosi passanti oltre che per se stesso. Una pattuglia di agenti del Reparto Ambientale della Polizia Municipale hanno sorpreso due individui che, indossando la pettorina catarifrangente che li qualificava quali "fognatori del comune di Napoli della Municipalità 2", erano intenti ad allacciare abusivamente alla fogna pubblica la condotta privata di un esercizio commerciale condotto da una cittadina di nazionalità cinese. In particolare i due agenti hanno notato un cantiere aperto lungo il marciapiede prospiciente Corso Umberto I all'interno del quale i due operai del comune di Napoli, con un palo di ferro ed una mazzola, mandandolo in frantumi, avevano effettuato un'apertura su una condotta fecale. Notata anche l'assenza della vettura di servizio e ritenendo di dover interrompere quell'operazione che metteva a rischio la pubblica e la privata incolumità, gli agenti hanno intimato agli operai di sospendere immediatamente i lavori, chiedendo spiegazioni. La versione che i due operai hanno raccontato agli agenti dell'Ambientale circa un ordine di servizio ricevuto dal loro dirigente per effettuare il lavoro in somma urgenza, presentava troppe lacune e difatti, a seguito di indagini condotte sul posto, si è accertato che dei due soggetti vestiti da operai del comune solo A.C. di 65 anni era realmente dipendente dell'amministrazione comunale, inquadrato come operaio fognatore della Municipalità 2, ma fuori servizio, mentre il secondo, E.L. di 33 anni, era un suo "dipendente". Il lavoro assolutamente non era stato richiesto da alcun dirigente comunale, ma commissionato dalla cittadina cinese, titolare dell'esercizio commerciale, che aveva necessità di un allaccio in fogna. Il dipendente comunale, il suo collaboratore, nonché la cittadina cinese, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per i reati commessi. Della condotta assunta dall'operaio A.C. è stata data notizia anche al dirigente del comune di Napoli responsabile del Servizio per i dovuti adempimenti amministrativi da adottare.(Ren)