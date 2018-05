Alpini: Novelli (FI), delinquente chi ha imbrattato Trento con frasi contro corpo

- Il deputato di Forza Italia Roberto Novelli definisce delinquenti quegli studenti e i gruppi anarchici che hanno occupato la facoltà di sociologia di Trento, tappezzando i muri della città con scritte ingiuriose e inaccettabili verso il corpo degli Alpini, come 'alpini stupratori' e 'alpini assassini'. "L'auspicio - scrive in una nota l’esponente azzurro - è che ne rispondano penalmente anche per gli atti intimidatori e vandalici che ne sono conseguiti". Novelli quindi prosegue: "La novantunesima adunata alpina di Trento viene macchiata da questi 'esseri inutili' che dietro un antimilitarismo ignorante e privo di consapevolezza obbiettiva sull'importanza storica, culturale e di utilità durante le emergenze in patria e nelle operazioni di pace nei vari teatri mondiali, vomitano insulti farneticanti". L'esponente azzurro quindi annuncia: "A tal proposito presenterò un'interrogazione parlamentare dove chiederò al governo di esprimere la solidarietà al corpo degli Alpini per i gravi ed ingiuriosi fatti accaduti e la condanna per gli attacchi che hanno subito. Ovvero, quali iniziative intende adottare affinché tali episodi non si ripetano in futuro, quali azioni mettere in atto per prevenirli e per garantire la possibilità di partecipare, in libertà e democrazia, al proprio raduno e quanto - conclude -, nei limiti della sua attività, per fare chiarezza sui fatti accaduti e sui responsabili". (Com)