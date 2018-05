Napoli: a Portici ‘Fattorie didattiche aperte’, al via sabato la 12esima edizione

- Si terrà sabato 12 e domenica 13 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, a Portici, presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in via Salute 2, la dodicesima edizione di “Fattorie Didattiche Aperte”. Alle ore 10.00 di sabato 12 maggio è prevista l’inaugurazione della manifestazione. All’interno del parco dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sarà possibile visitare gli stand suddivisi per aree tematiche: Attività ludico-didattiche; il mare; teatro dei burattini e associazioni; legalità e solidarietà; sapori campani; ricerca, innovazione e formazione; educazione ambientale; benessere animale e la fattoria. Il Centro recupero animali selvatici (CRAS), alle ore 13.00 di entrambe le giornate, rimetterà in libertà dei rapaci curati presso il centro. Mentre il dipartimento di prevenzione dell’Asl fornirà informazioni sull’anagrafe degli animali da compagnia e sarà presente con l’anagrafe itinerante per la registrazione e l’inserimento dei microchip per gli animali domestici. (segue) (Ren)