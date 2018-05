Salerno: Confcooperative Federabitazione, riqualificazione urbana tra sostenibilità e resilienza

- Si terrà a Salerno, il 15 Maggio, a partire dalle ore 09.30, presso la Stazione Marittima, Molo Manfredi, l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali della Confcooperative Federabitazione Campania, la Federazione che aggrega le cooperative di abitazione aderenti a Confcooperative regionale. Momento centrale dell’Assemblea, a partire dalle ore 10.30, sarà il workshop “La riqualificazione urbana tra sostenibilità e resilienza”. Interverranno: Domenico De Maio, Assessore all’Urbanistica Comune di Salerno, Michele Barbato, Co-Relatore del progetto Borgo Serrone – Sant’Arsenio; Donato Pica, Sindaco Comune di Sant’Arsenio; Tino Iannuzzi, Relatore Legge Piccola Grande Italia e Vicepresidente VIII Commissione Camera dei Deputati; Paola Giannattasio, Professore associato in Progettazione Urbanistica Territoriale – facoltà di Architettura, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Ivana Carbone, PHD Università degli studi Federico II di Napoli – dipartimento Architettura; Antonio Perruzza, Direttore Confcooperative Federabitazione Nazionale e Antonio Gesummaria, Presidente Confcooperative Federabitazione Campania. Previsti i saluti di: Claudia Di Lucca, Capitano di fregata Capitaneria di porto di Salerno; Antonio Borea, Presidente Confcooperative Campania; Pasquale Caprio, Presidente Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di Salerno; Michele Brigante, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno; Aldo Carbone, Vice Presidente AGCI Campania; Mario Catalano, Presidente Legacoop Campania.(Ren)