Sociale: il Premio Bearzot assegnato all'Us Acli di Lecce per il progetto "Lo sport: strumento di riscatto umano e sociale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La VI Edizione del Premio Nazionale Us Acli 'Enzo Bearzot – La sfida Sociale dell'Us Acli' è stata assegnata al Comitato provinciale dell'Us Acli di Lecce, che tramite l'Asd 'Mollare Mai' ha promosso il progetto 'Lo sport: strumento di riscatto umano e sociale'. A stabilirlo è stata, all'unanimità, la giuria riunita oggi presso la sede nazionale dell'Us Acli e composta dai giornalisti Francesca Landi e Guido D'Ubaldo, il direttore per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Cei, Don Jonathan De Marco, il componente della Presidenza Nazionale Acli, Luca Conti e per la Presidenza Nazionale Us Acli il Responsabile della Comunicazione, Nino Scimone. L'esperienza del Comitato leccese ha consentito di svolgere specifiche attività riabilitative in palestra e in piscina e con il progetto 'Mollare mai' "persegue - si specifica nella motivazione - l'ambizioso scopo di accompagnare i diversamente abili verso il benessere psicofisico e la consapevolezza delle proprie capacità, in questo senso la Giuria ha voluto riconoscere il particolare valore sociale dell'iniziativa e assicurare la sua prosecuzione attraverso l'acquisto di materiali utili per lo svolgimento della pratica sportiva come ad esempio: un sollevatore per disabili, una handbike e delle carrozzine speciali per il basket. Un percorso fondamentale quello del riacquisire l'autonomia, del migliorare il proprio senso di autoefficacia che porta a una maggiore inclusione e interazione con gli altri". La giuria ha, inoltre, particolarmente apprezzato i progetti 'Camminare nei Musei' dell'Us Acli di Ascoli Piceno per la particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio e 'La cura del cavallo (Grooming) e autismo' presentato dall'Us Acli di Avellino per la valenza di queste attività a livello terapeutico. (Ren)