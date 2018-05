Napoli: consiglio industriali approva programma e squadra del candidato alla presidenza Grassi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per conseguire l’obiettivo occorre rimuovere ostacoli che frenano lo sviluppo del Paese e soprattutto del Sud: infrastrutture carenti e che spesso non ‘dialogano’ tra loro, amministrazioni inefficienti, pressione fiscale molto alta, giustizia civile con tempi intollerabili per l’economia, costo dell’energia superiore di quasi il 28% a quello europeo e ancora più elevato nel Mezzogiorno.Un Sud in cui, più che altrove, bisogna inoltre combattere la subcultura criminale promuovendo Istruzione e Lavoro come Valori prima ancora che opportunità. Per lo sviluppo economico e sociale è necessaria la crescita dimensionale delle imprese, spesso con strutture insufficienti per competere sul mercato globale. Bisogna distinguere tra proprietà e gestione delle aziende, aprirsi a capitali e presenze manageriali, favorire le diverse forme di aggregazione. Un percorso comune che si estende anche all’ambito associativo, in cui si continueranno a rafforzare forme di collaborazione già avviate, come con Assolombarda e con Confindustria Puglia. Impresa 4.0 sarà un orizzonte strategico ineludibile per l’azione della nuova Presidenza. (segue) (Ren)