Campania: Ciarambino (M5S) siamo alla quarta piroetta in pochi giorni del governatore

- “E sono quattro. Quattro piroette a 360 gradi in meno di qualche giorno. Chissà se il ginepraio delle versioni di De Luca si è esaurito con l’ultimo show andato in onda sulle frequenze di “Delira Tv” o se l’etoile di Salerno ci riserverà qualche ulteriore sorpresa. Ricapitolando: il 27 aprile Vincenzo De Luca invoca il suo partito a votare a favore di un governo a 5 Stelle, l’8 maggio sostiene di essere soggetto a brividi al solo pensiero di Di Maio premier, il 10 maggio, appena ieri, si veste di verde per elogiare l’operato della Lega. Non passa un giorno, ed eccolo tuonare contro 5 Stelle e leghisti all’unisono, parlando di sceneggiate e scarsa trasparenza. Sa bene, il governatore della regione che sta mandando al macero, che ciascuna azione, ciascun annuncio, ogni passo compiuto in questi due mesi dal Movimento 5 Stelle sono stati fatti alla luce del sole. Non c’è nulla che sia stato deciso nelle segrete stanze o che non sia stato annunciato e raccontato pubblicamente”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino. “Non siamo certo noi – ha dichiarato Ciarambino - quelli del patto di Marano, siglato nottetempo con Ciriaco de Mita nello studio di Biagio Iacolare. Un patto da 66mila voti, esattamente quanti ne portarono i demitiani nelle urne, per decretare il trionfo di De Luca. Una mediazione lautamente ricompensata, quella sì alla luce del sole, con la nomina di Iacolare alla presidenza di Sma Campania. Oggi, grazie a quanto ha scoperto Fanpage su una presunta mazzetta che avrebbe provato a veicolare per una gara con Sma, Iacolare è indagato per corruzione. De Luca, per aver rovinato la Campania, al momento è ancora al suo posto”.(Ren)