Napoli: M5S, a Torre Del Greco 3 giorni per i 'libri in movimento' (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel weekend, infatti, presenteremo il programma su Cultura e Istruzione, parte integrante dei nostri 15 punti per una Torre del Greco a 5 Stelle. Vogliamo abbandonare l'idea di una cultura elitaria racchiusa in pochi luoghi, spazi ed eventi cittadini e il modello di istruzione scolastica e permanente che per lo più svolge all'interno degli spazi dell'aula e della scuola tutta la sua attività educativa e di formazione. Vogliamo sposare la visione di una cultura diffusa e una educazione diffusa che entra prepotentemente nei luoghi della città con il suo carico di bambini e ragazzi che diventano i primi cittadini attivi, i primi attori del cambiamento. Allo stesso tempo le scuole del territorio diventano spazi culturali e sociali utilizzabili al di fuori dell'orario scolastico sia per la comunità scolastica stessa che per altri soggetti. Con un modello di cultura diffusa si dissemina il territorio di piccoli e distribuiti luoghi di cultura, con performance, installazioni, esperienze ed eventi culturali disseminati in piazze e quartieri" hanno concluso i Cinque Stelle. (Ren)