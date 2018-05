Caserta: Zinzi (FI), trasparenza e dignita' per i lavoratori interinali dell’ospedale

- Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha presentato un'interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, avente ad oggetto "Atto di ricognizione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, commi 1 e 2". L'interrogazione muove in particolare dall'incertezza sul destino delle 242 unità lavorative interinali di diversa professionalità (Amministrativi, Infermieri, Operatori Socio-Sanitari e Tecnici di laboratorio) che prestano servizio da anni presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Si tratta di circa un quarto di tutto il personale impiegato, la maggior parte vi lavora ininterrottamente da più di 10 anni, con punte di anzianità che risalgono all'anno 2000. "E' indubbio – ha dichiarato Zinzi - che senza i lavoratori interinali attualmente impiegati, l'Aorn difficilmente riuscirebbe ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. Se da un lato è necessario superare il fenomeno del ricorso a prestazioni di lavoro somministrate, dall'altro non si può pensare di abbandonare al proprio destino 242 persone che da anni garantiscono il funzionamento di tanti reparti. Nella sua 'rivoluzione' De Luca dovrà assolutamente affrontare la questione con soluzioni che garantiscano la piena trasparenza e che ridiano dignità ai lavoratori". Nel testo il consigliere interroga De Luca per conoscere "quali siano gli intendimenti della Giunta in merito ad eventuali procedure di stabilizzazione dei lavoratori somministrati da agenzie interinali ovvero all'attivazione di concorsi pubblici presso l'Azienda Ospedaliera di Caserta, con una sufficiente ed espressa riserva per tutte le categorie di lavoratori atipici da avviare a procedure concorsuali e, nelle more di ciò, se non ritenga opportuno bandire un avviso pubblico per le gravi carenze di organico".(Ren)