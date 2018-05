Napoli: sindaco de Magistris risentito da dichiarazioni del presidente De Laurentis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spiace che ogni qual volta che De Laurentiis non sa cosa dire eserciti l'insulto verbale nei confronti nostri. Riteniamo che in questo momento la città di tutto abbia bisogno tranne che del rancore, della volontà di dividere e di non contribuire a portare a casa risultati storici per la città. Proprio in queste ore noi stiamo per portare a casa un risultato che la città non ha mai ottenuto, un forte finanziamento grazie alla regione, al comune, ai fondi per le universiadi, che consentirà di far ritornare il San Oaolo nello splendore che merita completamente ristrutturato con soldi e tempi certi e senza che questo crei difficoltà a tifosi e squadra. Se però qualcuno con le sue condotte ha l'obiettivo di farci fallire, altri binari noi non ne abbiamo quindi in quel caso si perderà un finanziamento così importante e non si potrà fare più nulla”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (segue) (Ren)