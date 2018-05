Artigianato, Moretta (commercialisti): con bando Regione Campania si rilancia settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando per l'artigianato della Regione Campania è fondamentale per il rilancio di un settore dalla grandissima tradizione. C'era necessità di supportare questo sistema produttivo che per decenni è stato la base dell'economia del territorio e i 28 milioni di euro stanziati dalla Regione permetteranno alle imprese di guardare al futuro con maggiore serenità. I commercialisti in questo senso saranno fondamentali per il loro rapporto con gli imprenditori, che dovranno essere sensibilizzati ad usare i vantaggi previsti". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente Odcec Napoli, aprendo il convegno "Strumenti di finanza agevolata: l'artigianato campano per la valorizzazione del territorio", presso la Sala Conferenze dell'Ordine. "Un terzo della Camera di Commercio è formato da artigiani – ha evidenziato Girolamo Pettrone, commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli -. Uno dei bandi che la Regione sta per emanare, e che partirà il prossimo 25 maggio, metterà a disposizione del comparto artigianale una somma importante per il settore". Per Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania: "Il bando è importante per due motivi: si sostiene infatti la struttura più piccola del nostro sistema produttivo, che però è anche la più affollata e la più debole. Inoltre, Sviluppo Campania può riprendere a produrre attività a sostegno della Regione Campania, esperienza che riteniamo molto importante". "Il bando vuole valorizzare e migliorare il tessuto sociale delle imprese artigianali", ha sottolineato Concetta Riccio, consigliere delegato dell'Odcec di Napoli. "Sono stati stanziati 28 milioni di euro - ha aggiunto - ed è rivolto a chi opera nella cultura e nell'arte e alle imprese in senso stretto per l'ammodernamento degli impianti produttivi". All'incontro sono interventuti Amedeo Lepore, assessore regionale alle attività produttive e Nicola Marrazzo, presidente della Commissione attività produttive del Consiglio Regionale della Campania. (Ren)