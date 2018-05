Beni archeologici: dopo 60 anni restituita a Paestum statuetta in avorio

- Dopo 60 anni la buona coscienza ha trionfato. E così Bob Martin, cittadino degli Stati Uniti, ha deciso di fare un lungo viaggio a Paestum, in Campania, dove nel lontano 1958, quando era alle elementari e in vacanza con la famiglia, aveva portato con sé quello che credeva fosse "un osso di un legionario romano". Lavandolo, ha scoperto che era una statuetta in avorio; ma a parte una sgridata dalla madre, non ci furono conseguenze, finché non ha deciso, nel mese di maggio 2018, di restituirlo a Paestum. Ad accoglierlo il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, che si dice commosso dal gesto del visitatore transatlantico, anche se ci sono voluti sei decenni: "Da un'analisi preliminare sembra di poter riconoscere il dio Dioniso con la cornucopia, simbolo dell'abbondanza". La piccola scultura, che a giudicare dalla forma concava del retro era un'applique, è stata consegnata al laboratorio di restauro del Parco Archeologico, dove sarà pulita e studiata dagli archeologi, per essere poi esposta eventualmente nel Museo di Paestum. "Il 3 giugno inauguriamo la mostra per i 50 anni dalla scoperta della Tomba del Tuffatore - ha ricordato il direttore – se persino Dioniso, il dio del simposio, decide di rientrare per l'occasione, vorrà pure dire qualcosa!". La mostra "L'immagine invisibile. La Tomba del Tuffatore nel cinquantesimo dalla scoperta" sarà visitabile dal 3 giugno al 7 ottobre 2018 e mira a raccontare, attraverso oggetti antichi e opere moderne, il contesto religioso, ideologico e culturale che ha fatto della tomba più famosa della Magna Grecia, uno dei più discussi e controversi ritrovamenti del Mediterraneo antico. (Ren)