Calcio: assemblea elettiva Figc, mozione unanime dei delegati della Lega Nazionale Dilettanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso oggi a Milano, presso la sede del Comitato Regionale Lombardia, il ciclo di tre riunioni territoriali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti con i novanta Delegati Assembleari Effettivi della Lega e del Settore Giovanile e Scolastico. Nel corso degli incontri, che si sono tenuti in precedenza a Roma e a Napoli, il presidente della L.N.D., Cosimo Sibilia, ha illustrato la situazione federale all’esito del confronto avviato con i rappresentanti di Lega Pro, A.I.C. e A.I.A. che ha portato all’unanime convergenza sulla figura di Giancarlo Abete quale candidato alla Presidenza della F.I.G.C. individuato dalle predette componenti. “Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti agli eventi di questi giorni – ha affermato il Presidente Sibilia –. Vista la valenza delle tematiche, ci è sembrato doveroso organizzare questi incontri affinchè i Delegati fossero parte attiva del percorso intrapreso. La presenza compatta e unanime è la risposta certamente più importante e significativa della piena condivisione di intenti e della volontà di ciascuno di essere attore principale in una fase fondamentale che è quella che vede coinvolta anche la Lega Nazionale Dilettanti nella determinazione delle scelte politiche dei prossimi mesi”. In occasione dell’odierna riunione di Milano, è stata completata la raccolta delle firme dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico per la richiesta al Commissario Straordinario della F.I.G.C. di convocazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva. (Ren)