Marcianise: Zinzi (Fi), ok dell'Arpac Campania a installazione di una centralina per misurare la qualità dell'aria

- "L'Arpa Campania ha risposto positivamente alla nostra richiesta di installare una centralina fissa a Marcianise. L'agenzia regionale ha comunicato con una nota la propria disponibilità ad eseguire una campagna di monitoraggio integrativa sulla qualità dell'aria in città". Lo ha annunciato sulla sua pagina facebook il presidente della Commissione Terra dei Fuochi, Gianpiero Zinzi, consigliere regionale di Forza Italia. Il consigliere un mese fa, facendo proprie le sollecitazioni provenienti dal territorio marcianisano, inoltrò una missiva all'Arpac per chiedere una centralina utile a monitorare sia il traffico veicolare che le emissioni provenienti dalla zona industriale. La positiva risposta dell'agenzia è stata accolta con favore da Zinzi. "Ho già scritto al sindaco di Marcianise per informarlo ed invitarlo a stabilire tempi e modi con l'Arpac. Io continuerò, come sempre, a dare voce alle richieste dei cittadini".(Ren)