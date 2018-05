Napoli: denunciato ormeggiatore abusivo a Mergellina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Agenti dell'Unita' Operativa Chiaia della Polizia municipale hanno sequestrato una piattaforma in muratura appena realizzata nello specchio d'acqua antistante via Caracciolo in prossimità di piazza della Repubblica. Il manufatto abusivo, contiguo alla scogliera, sarebbe servito per l'ormeggio di natanti in vista della stagione estiva.A seguito di attività investigativa gli Agenti sono risaliti all'autore dell'abuso V.L. di anni 53 napoletano. Lo stesso veniva,infatti, sorpreso mentre rimuoveva residui e materiali edili dalla banchina in via di ultimazione, e denunciato per abuso edilizio in area demaniale realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il manufatto è stato sequestrato.(Ren)