Napoli: consiglio industriali approva programma e squadra del candidato alla presidenza Grassi

- “Napoli, il Mezzogiorno, il Paese, l’Europa hanno bisogno di una politica industriale che metta al centro la competitività delle aziende. Vanno create condizioni per il rilancio di un’impresa manifatturiera nel senso più ampio, tenendo conto dell’intera catena del valore, incluse le fasi precedenti e successive al processo produttivo. Un manifatturiero al passo con la trasformazione digitale in atto”. Cosi’ il candidato designato alla presidenza di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, per il quale la priorità strategica da perseguire per il sistema associativo non e’ limitata al mero interesse di categoria, in cui l’impresa e ancora più gli imprenditori sappiano assumersi la responsabilità sociale di promuovere la crescita del territorio. Il Programma di presidenza, approvato oggi, giovedì 10 maggio, dal Consiglio Generale di Unione Industriali Napoli, indica alcune linee direttrici per un territorio più competitivo e capace di attrarre capitali d’investimento: diffondere la cultura d’impresa, del merito, della responsabilità, del risultato atteso e del risultato raggiunto. (segue) (Ren)