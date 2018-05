Università: la Confederazione fa il pieno alle elezioni alla Federico II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono ancora in corso i conteggi per i risultati delle elezioni per le rappresentanze studentesche nei vari Consigli e organi dell'Università Federico II, ma è evidente che, anche questa volta, è stato premiato il lavoro quotidiano in difesa dei diritti degli studenti da parte di Confederazione degli studenti". Lo hanno detto il presidente nazionale de La Confederazione, Mimmo Petrazzuoli, e il segretario regionale, Luca Scognamiglio, dando notizia "dell'en plein in Consiglio d'Amministrazione, con l'elezione di Andrea De Siena, con quasi 8.000 preferenze, un vero record, e Renato Onorato, e nell'Adisurc, il neonato ente regionale unico per il diritto allo studio, dove gli studenti saranno rappresentati da Salvatore Angelino". "Ottimo anche il risultato per il Senato accademico dove La Confederazione conquista 4 seggi sui 5 disponibili con l'elezione di Andrea Ruggiero, Gennaro Addato, Piero Buonanno e Mariachiara Pollola" hanno aggiunto Petrazzuoli e Scognamiglio sottolineando che "ci si aspettano risultati lusinghieri anche per l'elezione in seno agli altri organi rappresentativi dove sono ancora in corso le verifiche della Commissione centrale". Soddisfatto per il risultato ottenuto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Università e fondatore de La Confederazione 23 anni fa, per il quale "si conferma la validità di un'esperienza nata ormai oltre venti anni fa, quando si decise di mettere da parte le ideologie e puntare solo ed esclusivamente agli interessi degli studenti".(Ren)