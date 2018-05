Comunali: “Afragola a 5 Stelle”, domani la presentazione dei candidati

- “Sviluppo sostenibile, fonti di energia rinnovabili, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, semplificazione del rapporto tra il cittadino e la macchina comunale, impegno per cultura, il sociale e lo sport. Sono le priorità del programma che il Movimento5stelle di Afragola, in vista delle consultazioni amministrative del prossimo 10 giugno, illustrerà domani, sabato 12 maggio alle ore 18, al Salotto Gelosia, in via Papa Giovanni XXIII ad Afragola. Nel corso dell’incontro, saranno presentati alla cittadinanza il candidato sindaco M5S Michele Bencivenga e la squadra dei candidati consiglieri. Saranno presenti i portavoce alla Camera dei deputati Vincenzo Spadafora e Iolanda Di Stasio e il consigliere regionale Tommaso Malerba. «Abbiamo stabilito di articolare il nostro programma per Afragola a 5 Stelle a partire dai capisaldi del Movimento”, ha dichiarato il consigliere Malerba. “Sono irrimandabili la razionalizzazione delle risorse amministrative e la messa a sistema delle competenze interne alla macchina comunale, una vera programmazione e progettazione ai bandi nazionali ed europei messi a punto per i Comuni, la strutturazione di un Piano Urbanistico Comunale partecipato che ridisegni una città finalmente rispondente alle esigenze degli afragolesi, a cominciare dalle opportunità che offrono le nuove infrastrutture, prima tra tutte l’Alta Velocità con la stazione “Porta del Sud”. La visione della nostra città a 5 Stelle passa per lo sforzo di restituire alla comunità afragolese la sua storia e il suo futuro”.(Ren)