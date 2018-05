Napoli: Borrelli (Verdi), bus turisti bloccato da auto in sosta selvaggia

- "Ancora una volta i pullman turistici scoperti, due di quelli che portano i turisti in giro per Napoli, sono rimasti bloccati a causa delle auto parcheggiate in modo selvaggio, probabilmente con la complicità dei soliti parcheggiatori abusivi della zona". A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha postato su facebook video e foto dell'ingorgo creatosi a ridosso di Castel Capuano dove "solo con l'intervento della polizia municipale, intervenuta nel giro di pochissimi minuti, multando anche le auto parcheggiate in malo modo, s'è riusciti a sbloccare il traffico permettendo ai pullman di continuare il giro turistico". "Quando sono i turisti a restare bloccati nel traffico per l'inciviltà di chi parcheggia in modo selvaggio e per il comportamento illegale dei parcheggiatori abusivi, la cosa fa ancora più male" ha aggiunto Borrelli per il quale "in questo modo si dà una pessima immagine della nostra città, ma, purtroppo, sono ancora troppi coloro che parcheggiano in questo modo o affidano auto e moto ai parcheggiatori abusivi. Sono gli incivili i migliori alleati di questi delinquenti che infestano la nostra città".(Ren)