Napoli: M5S, a Torre Del Greco 3 giorni per i 'libri in movimento' (2)

- Sabato e domenica, il Movimento 5 Stelle di Torre del Greco allestirà tre postazioni in diverse zone della città allo scopo di scambiare o regalare a qualcuno i libri già letti, evitando che prendano polvere negli scaffali delle librerie. Sabato 12 maggio attivisti e candidati saranno presenti in via Vittorio Veneto, Sant'Antonio e Piazza Luigi Palomba dalle 17,30. Domenica 13 maggio, i Libri in Movimento si sposteranno in piazzale del Buon Consiglio, in piazza Santa Croce e in via Calastro-La Scala dalle 10 alle 13. "Cercheremo di mettere in Movimento i libri già letti e prenderne in cambio degli altri – spiegano gli attivisti del M5S di Torre del Greco - : è un'occasione per tutti i cittadini di condividere tra loro emozioni, sensazioni e impressioni vissute semplicemente leggendo un libro. Ci auguriamo che ci sia un'alta partecipazione, così da condividere con i cittadini il lavoro fatto per promuovere la "Cultura Diffusa" sul nostro territorio". (segue) (Ren)