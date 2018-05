Napoli: sindaco de Magistris risentito da dichiarazioni del presidente De Laurentis (2)

- “Il presidente afferma anche altre cose dal chiaro contenuto diffamatorio delle quali ora non voglio parlare perché si tratta di materia esclusivamente giudiziaria. Vorrei solo sottolineare che i concerti in questa storia non c'entrano assolutamente nulla. C'è un unico concerto che unisce tutto il popolo, la città napoletana ed i tifosi che è quello del 7 giugno per Pino Daniele, che non incide sui lavori e sul quale non c'entra nulla mio fratello ma che riguarda solo Pino Daniele.Noi continueremo la nostra azione perché amiamo la città, la squadra, lo stadio San Paolo e non vogliamo più vederlo così - ha sottolineato de Magistris -. Il Comune di Napoli è l'unico comune d'Italia che sta trovando le risorse per ristrutturarlo, ci saremmo augurati non dico il plauso del presidente ma quantomeno che non si mettesse di traverso. Ci auguriamo che sia solo un colpo di sole e che domani ascolteremo le sue scuse e in quel caso sarò il primo ad esserne felice e che si possa finalmente viaggiare tutti insieme per il bene della città" ha concluso i sindaco di Napoli. (Ren)