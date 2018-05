Napoli: venerdì prossimo al Cineteatro Pierrot di Ponticelli il gala "Vesuvio d'Oro" (2)

- "Ritengo che la periferia di Napoli abbia un grande potenziale dal punto di vista urbanistico, antropologico e demografico", ha evidenziato Massimo Parlati, maestro dell'Asd Nippon Club. "Ciò che purtroppo penalizza - ha proseguito - è la mancanza di servizi alla persona da parte delle istituzioni e la loro totale assenza, sopperita in parte dagli enti no profit. Per questo abbiamo pensano di far puntare i riflettori in modo positivo a Ponticelli, nell'estrema periferia, creando un evento da poter promuovere tutti gli anni". Gli fa eco Raffaele Parlati, maestro Asd Nippon Club: "Sta a noi operatori sportivi provare a recuperare i giovani su territori così difficili, canalizzando la loro energia nello sport. I risultati sono migliori quando si opera in partnership con enti del terzo settore attivi e presenti: è un esempio che vale la pena di lanciare a tutti". "È un'iniziativa alla quale siamo vicini – ha sottolineato Sergio Roncelli, presidente Coni Campania - perché premia il lavoro svolto dai campioni dello sport del passato e del presente. Siamo felici come Coni di appoggiare un evento che mette in risalto l'attività sportiva svolta nelle periferie, zone nelle quali spesso nascono i grandi campioni dello sport". Tra i premiati grandi campioni dello sport, come gli olimpionici Igor Cassina, Pino Maddaloni, Sandro Cuomo, Davide Tizzano, Claudio Pollio, uomini della Chiesa e del territorio come don Luigi Merola e don Tonino Palmese. Alla serata, condotta da Mariù Adamo, presentatrice del format televisivo Mattina 9, interverranno rappresentanti delle istituzioni e artisti che hanno condiviso il messaggio del premio Vesuvio d'Oro: tra questi i Foja, Francesco Paolantoni, Pasquale Palma, i Sud 58, Floriana De Martino e Domenico Panelli. (Ren)