Trasporti: Borrelli (Verdi), entro la prossima settimana saranno pagati gli stipendi ai dipendenti Ctp

- "Risolta la vertenza che aveva portato allo sciopero dei dipendenti Ctp che non hanno ancora ricevuto lo stipendio di aprile e i buoni pasto relativi ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio". A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che "è stata sanata la situazione debitoria con l'Inps e, quindi, entro martedì 15 dovrebbero partire i versamenti da parte della Città metropolitana verso Ctp e i lavoratori dovrebbero avere quanto gli spetta, sia lo stipendio di aprile che i buoni pasto arretrati, entro venerdì 18 maggio". "Rientra quindi la protesta, ma è chiaro che la situazione è ancora molto delicata e potrebbero esserci altri intoppi nei prossimi mesi perché i bilanci ancora non sono stati risanati e difficilmente si potrà farlo se non ci sarà un intervento forte da parte del Governo che aiuti anche Ctp a uscire dalla crisi profonda in cui si trova" ha aggiunto Borrelli per il quale "servirebbe un'azione forte, come quella che ha portato all'avvio del risanamento dell'Eav, ma per farlo è necessaria la piena collaborazione tra tutte le parti in causa".(Ren)