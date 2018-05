Camorra: disarticolato il clan Ligato di Pignataro Maggiore. Sei arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezioso risultato investigativo, raggiunto senza dubbio grazie alla dedizione dell’intero apparato investigativo e alla fondamentale direzione della Dda partenopea, ha potuto beneficiare di un non comune contributo fornito dalle diverse categorie di commercianti che, nonostante il timore concreto di ritorsioni, hanno saputo credere nelle istituzioni collaborando alle indagini in maniera determinante. I destinatari del provvedimento cautelare in carcere sono: Antonio Raffaele Ligato, classe 1984, Felicia Ligato, classe 1981, Davide Ianuario, classe 1985, Angelo Sabino, classe 1975, Michele De Biase, classe 1965, e Daniele Schettini, classe 1995. (Ren)