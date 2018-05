Caserta: dal 31 luglio al 6 agosto a Rocca d’Evandro Campus Musicale con cornista della Scala

- La pro loco di Rocca d’Evandro (Ce) con il Cornista dell’Orchestra del Teatro della Scala di Milano - Maestro Miele Roberto in collaborazione con la Banda Musicale Locale “G.Giuliani - Città di Rocca d’Evandro” organizzano il primo “Campus Musicale 2018 - Rocca d’Evandro”. Campus Estivo - in programma dal 31 luglio al 6 agosto a Rocca d’Evandro (Ce) - dedicato a giovani strumentisti, cantanti, ballerini, studenti e/o professionisti a vari livelli, che vogliano cominciare lo studio o perfezionarsi con validissimi maestri ed insegnanti. “Questo primo Campus 2018 vuole essere non solo il debutto di un più che auspicabile incontro a scadenza annuale ma anche un punto d’incontro tra professionisti affermati della musica e giovani musicisti, cantanti, ballerini, artisti ed amatori – ha spiegato il presidente della pro loco Kety Carello -. Un’occasione unica per confrontare idee, acquisire prospettive, imparare dall’esperienza professionale ed umana degli esperti del settore. Lo spirito è quello di fare musica insieme a quanti amano queste discipline, in un periodo dell'anno in cui l'attività dei conservatori è sospesa e i ragazzi hanno necessità di imparare, riprendere e approfondire lo studio sotto la guida di insegnanti qualificati, privilegiando un lavoro d'insieme, che veda come momento di gratificazione la partecipazione al concerto finale di chiusura corso”. (segue) (Ren)