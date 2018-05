Napoli: ultimo appuntamento della stagione al Nest con Francesco Montanari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo appuntamento della stagione Nest - Napoli est teatro - con il ritorno di Francesco Montanari a San Giovanni a Teduccio, l'indimenticabile Libano di Romanzo Criminale, premiato come Miglior Attore a Canneseries per la sua interpretazione ne «Il Cacciatore», la fiction in onda su Rai2. Anche questa volta ci regalerà una serata all’insegna del divertimento con “La più meglio gioventù”, un reading d’effetto interpretato dallo stesso Montanari e dal suo amico e socio Alessandro Bardani. Rappresenta il lato più leggero e dissacrante della scrittura di Bardani e Montanari, con uno stile che si ispira a film come “Clerks” e “Coffee and cigarettes” e al teatro canzone di Gaber. Non mancano richiami a Woody Allen, Ben Stiller ma anche Pier Paolo Pasolini, Marco Tullio Giordana (“La meglio gioventù”) e a Samuel Beckett (“Aspettando Godot”). Francesco e Alessandro nei panni di loro stessi, si ritrovano a scambiare opinioni sul mondo che li circonda, a esprimere e condividere ansie del tempo attuale, parlando apertamente a ruota libera, con un’ unica convinzione: “Dobbiamo sistemare le cose… Ma domani però, tanto c’è tempo…”. In un' atmosfera che vede mischiare sacro e profano. Battute fulminanti, sarcastiche, ironiche e frizzanti sono alla base del reading.(Ren)