Grande distribuzione: Borrelli (Verdi) dopo Auchan anche Carrefour smobilita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il motivo potrebbe essere quello di approfittare dei vari incentivi per le nuove attività - ha detto Borrelli - per poi smantellare tutto subito dopo lasciando un deserto o, peggio ancora, perché i clan sarebbero interessati a riciclare i proventi delle attività illeciti trasformandoli in immobili, al di là delle attività che poi vengono realizzate in quegli stessi immobili". "Di sicuro non si può far finta di niente di fronte a quel che sta succedendo e, oltre a continuare i tavoli già avviati dalla Giunta e dalla Commissione attività produttive presieduta da Nicola Marrazzo, è necessario avviare, magari attraverso la costituzione di una Commissione d'inchiesta, un confronto con rappresentanti di sindacati, associazioni di categoria e forze dell'ordine per capire i motivi dell'apertura di tanti centri commerciali nonostante la crisi" ha concluso Borrelli per il quale "vista la situazione si potrebbe anche pensare di bloccare, per qualche anno, le concessioni per l'apertura di centri commerciali di grandi dimensioni". (Ren)