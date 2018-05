Napoli: domani anche il sindaco all'evento conclusivo del progetto "Santi di Periferia, l'impossibile non esiste"

- Sarà presente il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con l'assessore ai Giovani Alessandra Clemente domani, venerdì 11 maggio, alle ore 12.00, presso lo Spazio Comunale "Piazza Forcella" all'evento conclusivo del progetto "Santi di Periferia, l'impossibile non esiste", ideato dal leader dei Litfiba, Piero Pelù, voluto dal Sindaco de Magistris ed organizzato dal Comune di Napoli, in particolare dagli Assessorati ai Giovani e alla Cultura, in collaborazione con il Centro Giustizia Minorile, Libera, Marano Ragazzi Spot Festival, Suono Libero Music e l'Istituto Galiani. Domani, alla presenza di Piero Pelù, del maestro Carlo Morelli, dei musicisti Claudia Megrè, Nando Misuraca, Paolo Termini, Emilio Carrino ed Angela Oliviero sarà presentato il brano che i tredici ragazzi coinvolti hanno scritto e musicato. All'iniziativa, rivolta alle scuole di Napoli e aperta al pubblico, interverranno inoltre l'Associazione Articolo 45, che anima lo studio di registrazione Pino Daniele della Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura, gli artisti di StartUp Music Lab - progetto promosso dall'Osservatorio Giovani dell'Università di Napoli Federico II e coordinato da Lello Savonardo, Sasà Mendoza e Ilario Franco – referenti per le attività musicali della rete dei Centri Giovanili del Comune di Napoli.(Ren)