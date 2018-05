Universiadi: Cesaro (FI), villaggio alla Mostra? si punti sull'albergo dei poveri (2)

- "Risolviamo definitivamente questa storia infinita dell'accoglienza degli atleti, - prosegue Cesaro - tanto più che, come ha riconosciuto lo stesso governatore, l'opzione navi e della Mostra, oggi anche a rischio risarcimento, si sono rivelate difficili se non impraticabili e comunque inutilmente onerose". "Non mi sfugge che sul complesso architettonico del Real Albergo dei Poveri gravano diversi vincoli – ha aggiunto Cesaro – ma sono convinto che se c'è la volontà reale e concreta di dare una risposta di qualità, efficace e in tempi assolutamente brevi, le difficoltà si possono superare. Sia in termini normativi che tecnicamente", conclude il Capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)