Libri: al Salone di Torino e a Napoli la presentazione del romanzo d'esordio di Blandine Rinkel "Nessuna pretesa"

- Blandine Rinkel, giovane autrice francese, sarà in Italia, a Torino e a Napoli, per la prima volta per presentare il suo romanzo d'esordio "Nessuna pretesa" (Enrico Damiani Editore). Il libro, dopo il successo di pubblico e critica ottenuto in Francia – Le Monde lo ha definito "superbo" – arriva in Italia con due prestigiosi appuntamenti grazie all'Institut français Italia. A Torino al Salone Internazionale del Libro l'autrice dialogherà con Fabio Gambaro (sabato 12 maggio, ore 14.30) nell'ambito degli appuntamenti dedicati alla Francia, paese ospite d'onore della 31esima edizione della manifestazione. A Napoli, lunedì 14 maggio (ore 18.00), la giovane scrittrice presenterà il suo romanzo insieme a Massimiliano Virgilio all'Institut français Napoli a Palazzo Grenoble, alla presenza del Console Generale di Francia a Napoli Jean-Paul Seytre. (segue) (Ren)