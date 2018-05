Libri: al Salone di Torino e a Napoli la presentazione del romanzo d'esordio di Blandine Rinkel "Nessuna pretesa" (2)

- Nessuna pretesa, candidato al Premio Goncourt, è un romanzo autobiografico, una storia di incontri, che indaga il rapporto tra l'autrice e sua madre Jeanine. "Che cos'è una vita di successo?" è una delle numerose domande che Jeanine appunta sui post-it rosa ai quali affida le sue riflessioni. Per la figlia quei foglietti costituiscono un materiale cui attingere per decifrare quel grande enigma che è la vita di sua madre, insegnante di inglese in pensione, che riempie le sue settimane di attività e piccoli impegni passando dal corso di arabo alla moschea, al volontariato presso associazioni benefiche. La sua incontenibile curiosità per le vite degli altri la porta a ricercare, nelle situazioni e nei luoghi più disparati, un contatto con le persone che incontra, specie se sofferenti, emarginate, disadattate. La sua nuova vita è continuamente esposta all'imprevisto e all'incontro fortuito (immigrate spagnole, un manovale ricercato per violenza coniugale, una russa che non riesce a imparare il francese) che a volte la mettono in situazioni pericolose. Ma a Jeanine non importa, perché cos'è la vita, se non un dono da offrire a chi ne ha più bisogno? L'esordio narrativo di Blandine Rinkel, scrittrice e musicista del collettivo Catastrophe, è una storia sulle infinite possibilità e sulla ricchezza degli incontri. Blandine Rinkel, 26 anni, dopo gli studi superiori si trasferisce da Nantes a Parigi dove si laurea in lettere nel 2015 e si dedica principalmente alla scrittura collaborando con riviste quali "Le matricule des anges", "Citizen K" e "Gonzai". È anche musicista e fa parte del collettivo Catastrophe. Nessuna pretesa, candidato al Premio Goncourt, è il suo romanzo d'esordio, elogiato da "Le Monde" e ben accolto dal pubblico francese. (Ren)