Caserta: dal 31 luglio al 6 agosto a Rocca d’Evandro Campus Musicale con cornista della Scala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio è stato riservato anche ai più piccoli ovvero bambini dai due anni e mezzo ai cinque anni che potranno seguire gratuitamente corsi di introduzione alla danza ed alla musica sperando di creare loro un interesse per proseguire lo studio di tali discipline. La presenza del M° Roberto Miele - componente effettivo non solo dell’Orchestra del Teatro della Scala di Milano ma anche dell’Orchestra Filarmonica della Scala – non solo come docente ma anche come organizzatore dell’evento ha permesso di avere maestri ed insegnanti, proveniente dal Teatro della Scala di Milano, da Conservatori Italiani ed Estere e da artisti della comprovata carriera solista internazionale. Inoltre la collaborazione con la Banda Musicale “G.Giuliani” - Città di Rocca d’Evandro e le sinergie che si sono create con le scuole di danza territoriali: ASD Bushido e la Scuola di Danza SC Fit & Dance, e la presenza di collaboratori musicali nativi del territorio Miele Antonio e Valente Edoardo, hanno dato vita ad nuovo modo di promuovere il nostro territorio che ha tanto da offrire in termini di turismo artistico- culturale”. Ai corsi potranno iscriversi allievi di qualsiasi nazionalità ed età. Il Campus si chiuderà il 6 Agosto con il Concerto Finale, a cui parteciperanno tutti gli allievi ed i maestri, e si terrà nel Centro Storico di Rocca d’Evandro. Per tutte le informazioni e modalità di iscrizioni è possibile visitare il sito: www.campusmusicaleevandro.eu (Ren)