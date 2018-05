Grande distribuzione: Borrelli (Verdi) dopo Auchan anche Carrefour smobilita

- "E' evidente che siamo di fronte a una crisi nel settore della grande distribuzione e c'è il rischio concreto che migliaia di persone si ritrovino senza lavoro". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che "dopo l'Auchan che ha deciso di chiudere il supermercato nel centro commerciale di via Argine, arriva la decisione di Carrefour di lasciare lo store nel centro commerciale Campania e continuano a rincorrersi voci dell'annuncio di altre chiusure". "Nonostante quella che appare come una vera e propria smobilitazione, però, si continuano a progettare nuovi investimenti per realizzare altri centri commerciali in Campania, a cominciare dal Maximall, tra Pompei e Torre Annunziata, che si annuncia come il più grande del Sud, e bisogna provare a capire per quale motivo lo si faccia vista l'evidente crisi" ha aggiunto Borrelli. (segue) (Ren)