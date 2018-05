Napoli: gli appuntamenti del Maggio dei Monumenti per sabato 12 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 10,30 presso la Biblioteca Universitaria di Napoli si inaugura la Mostra di Iconografia Vichiana e la Rassegna d'Arte Contemporanea Giambattista Vico. Pagine & Immagini, a cura di Antonio Borrelli e Maria Lucia Siragusa.Progetto della Biblioteca Universitaria di Napoli (Mibact), elaborato in collaborazione con il Prof. Fabrizio Lomonaco (Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II) nell'ambito delle iniziative "Maggio dei Monumenti" (Assessorato alla Cultura e al Turismo, Comune di Napoli) e "Maggio dei Libri" (Centro per il libro e la lettura, Mibact). Con il patrocinio delle Celebrazioni per il "Trecentocinquantenario della nascita di Giambattista Vico". Ore 12.30 – Maschio Angioino Sala dell'Armeria / Base della Torre del Beverello. (segue) (Ren)