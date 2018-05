Governo: Laboccetta (Polo sud), Salvini punti su Giorgetti

- "Se Matteo Salvini decidesse di puntare su Giancarlo Giorgetti sarebbe un bene per tutti. Capisce tantissimo di economia, ha grande esperienza politica, è un abile diplomatico e soprattutto rispetta le idee degli altri. E poi non è come Giulio Tremonti che portava la sua testa in processione. Difficile oggi nei palazzi romani trovare un esponente con doti di questo tipo e il giovane Di Maio sotto la guida di Giorgetti potrebbe finalmente imparare e crescere, passando dalla tuttologia alla concretezza. Se, come molti sostengono, nelle prossime ore si dovesse trovare la quadra, comunque non credo che avremo un Esecutivo di legislatura. Azzardo una previsione: si tornerà al voto nel 2019, poco prima delle europee, con una legge elettorale modificata che assegnerà il premio di maggioranza alla lista piu votata". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli di Fi Amedeo Laboccetta Presidente del Movimento di opinione Polo Sud. (Ren)