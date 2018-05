Avellino: Quagliariello (Idea), candidatura Morano buona notizia per profilo identitario i cui principi non tramontano

- "La candidatura di Sabino Morano a sindaco di Avellino è a mio avviso una buona notizia. E non solo perché si tratta di un amico che ho trovato sempre in prima linea quando c'è stato da portare avanti battaglie scomode: di quelle, per intenderci, che non danno potere e che comportano molti oneri e pochi onori". Lo ha dichiarato il senatore Gaetano Quagliariello, leader di 'Idea'. "Ancor di più – ha proseguito – è una buona notizia perché Sabino Morano ha un profilo identitario ben definito, fatto di princìpi che non tramontano con le mode. A prova di ciò basterà sfogliare il suo libro 'Riflessioni di un conservatore di provincia'. E il centrodestra, soprattutto nel momento in cui i partiti che lo compongono si accingono in sede nazionale ad assumere scelte diverse, ha bisogno di avere confini chiari disegnati da princìpi limpidi. Inoltre, Sabino Morano ha frequentato molto i movimenti e le formazioni di base del centrodestra; molto meno i partiti che lo compongono. La sua designazione come candidato sindaco, dunque – ha concluso Quagliariello -, fa immaginare un centrodestra inclusivo che sa andare oltre le formazioni politiche ufficiali, come lo avrebbe voluto Giuseppe Tatarella".(Ren)