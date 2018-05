Napoli: slittano date scadenza pagamento tassa rifiuti

- In data odierna, la Giunta de Magistris, con delibera a firma dell'Assesore al Bilancio Enrico Panini, ha disposto, in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno 2018, lo slittamento delle date di scadenza della I e della II rata di pagamento della tassa sui rifiuti " TARI" e la conferma delle successive rate. In dettaglio, le scadenze risultano quindi essere queste: la scadenza della 1° rata di pagamento passa dal 16 maggio al 30 giugno 2018; la scadenza della 2° rata di pagamento passa dal 16 luglio al 30 luglio 2018; la scadenza della rata unica di pagamento passa dal 16 giugno al 30 giugno 2018; la scadenza della 3° rata è confermata per il 16 settembre 2018; la scadenza e della 4° rata è conferata per il 16 novembre 2018. Questa disposizione consentirà di conciliare l'arrivo degli avvisi con le scadenze di pagamento dando ai cittadini più tempo per pagare.(Ren)