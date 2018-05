Universiadi: Cesaro (FI), villaggio alla Mostra? si punti sull'albergo dei poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Villaggio atleti? Fermiamo l'opzione Mostra e puntiamo tutto sul Real Albergo dei Poveri: risparmieremmo una montagna di denaro pubblico, garantiremmo l'alloggio ad almeno 8.000 atleti e, soprattutto, eviteremmo di ritrovarci con migliaia di inutili baracche e lasceremmo alla città una struttura di grande pregio storico-architettonico, ben ristrutturata e pronta per essere utilizzata degnamente per scopi assistenziali e culturali". Lo ha detto il presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "Vogliamo le Universiadi e vogliamo che Napoli ne esca a testa alta. Per questo - aggiunge Cesaro - alla protesta per le gravi inefficienze che hanno caratterizzato quest'avventura sin dall'ottobre del 2015, associamo questa proposta. Lanciamo la sfida: mostriamo che siamo capaci di rimboccarci le maniche con progetti ambiziosi nel segno dell'efficienza, valori che il Presidente De Luca condivide sicuramente". (segue) (Ren)