Napoli: M5S, a Torre Del Greco 3 giorni per i 'libri in movimento'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torre del Greco aderisce all'iniziativa "Libri in Movimento", una call to action rivolta a tutte le città per promuovere la lettura in concomitanza con il Salone del Libro che si svolge a Torino. Il Movimento 5 Stelle di Torre del Greco ha organizzato tre appuntamenti in città per condividere con i cittadini il quarto punto del programma per un Comune 5 Stelle: si chiama "Cultura Diffusa" il progetto che prevede lo stanziamento di risorse alle scuole per promuovere attività culturali e sportive oltre l'orario di apertura degli istituti, per la manutenzione scolastica e per sviluppare azioni per ridurre la povertà educativa e culturale. La lotta alla dispersione e all'evasione scolastica, fenomeno che raggiunge picchi del 20% in Campania, è, infatti, uno degli obiettivi strategici per una Torre del Greco a 5 Stelle. La tre giorni dedicata alla Cultura Diffusa inizia domani, venerdì 11 maggio, alle 18,30, con la presentazione del libro "Educazione diffusa. Per salvare il mondo e i bambini", scritto a quattro mani del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo e dal professore di pedagogia dell'università di Milano Bicocca, Paolo Mottana. L'evento di terrà nella libreria Mondadori Bookstore di Torre del Greco (in corso Vittorio Emanuele, 134). (segue) (Ren)