Napoli: domani la presentazione di "Musicanti", opera con le canzoni di Pino Daniela

- Domani, alle 11.30, in Piazza Santa Maria La Nova a Napoli, alla presenza del sindaco Luigi de Magistris, Napoli diventerà palcoscenico di "Musicanti 'mmiezz 'a via", una conferenza stampa, ma anche un incontro con la città per presentare, in maniera originale e coinvolgente, "Musicanti" un'opera prima - oltre il musical - con le canzoni di Pino Daniele. L'evento è organizzato in collaborazione con il comune di Napoli, l'assessorato alla Cultura e al Turismo e la Municipalità II. Interverranno: l'assessore comunale alla Cultura e al Turismo Nino Daniele, il presidente della II Municipalità Francesco Chirico, il direttore artistico di "Musicanti" Fabio Massimo Colasanti, il produttore Sergio De Angelis ed il regista Bruno Oliviero. (Ren)